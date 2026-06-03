Dune: Awakening erscheint im September für Konsolen

Der Entwickler und Publisher Funcom hat angekündigt, dass "Dune: Awakening", das Open-World-Survival-Spiel, das von Frank Herbert's Dune sowie der Blockbuster-Reihe von Denis Villeneuve und Legendary's Entertainment inspiriert ist, am 22. September 2026 für PlayStation 5 und XBOX Series X|S erscheinen wird.

"Doch dieser Release ist weit mehr als nur die Portierung auf Konsolen. Für Funcom ist es ein wichtiger Meilenstein, das Ergebnis von über einem Jahr Arbeit, das in der Veröffentlichung einer neuen und verbesserten Version von Dune: Awakening resultiert. Die beste Version des Spiels bisher, auf PC und Konsole."

Rui Casais, CEO von Funcom

Im September werden damit alle neuen Inhalte, Features und Verbesserungen, die im vergangenen Jahr auf dem PC erschienen sind, kombiniert und für PC und Konsole veröffentlicht. Funcom bringt so die Arrakis-Survival-Erfahrung auf alle drei Plattformen.