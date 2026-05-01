Dune: Awakening: Termin für Update 1.4 & den The Water Wars-DLC

Entwickler und Publisher Funcom hat einen Releasetermin für Update1.4 und den The Water Wars-DLC von "Dune: Awakening" verkündet. Zu dem Update zeigte man zusätzlich einen packenden Trailer.

Demnach wird Update 1.4 für "Dune: Awakening" am 19. Mai veröffentlicht. Update 1.4 erweitert den Titel um zwei neue Orte auf der Overland Map (darunter eine skalierbare Teststation) sowie zusätzliche Landsraad-Missionen, welche auf Kapitel 3 aufbauen. Die Water Shippers können in Wind Pass, dem alten Technologiezentrum der Harkonnen, angetroffen werden oder es kann sich Dr. Jalanta im geheimen Labor der Teststation The Old Quarry gestellt werden.

Mit dem Update erscheint zudem der DLC The Water Wars, also der letzte Teil des Season Pass. Er enthält Bauelemente und Kosmetikgegenstände, welche den skrupellosen Water Shippers nachempfunden sind - einer Dynastie, die den Grossteil des Wasserhandels auf Arrakis kontrolliert.

Das Update 1.4 fügt jedoch keine neuen Story-Inhalte zu "Dune: Awakening" hinzu. Dies ermöglicht es Funcom, stattdessen den Schwerpunkt auf mehrfach gewünschte Systeme zu legen, welche die Handlungsfreiheit der Spieler verbessern, wobei grössere Updates für später geplant sind, darunter das nächste Kapitel der Geschichte.

Im kürzlich veröffentlichten Update 1.3.20 führte Funcom eine vielfach gewünschte Option ein, mit der man je nach Spielstil zwischen PvP und PvE wählen kann. Damit ist PvP in "Dune: Awakening" komplett optional, sodass man den vollen Umfang und die Inhalte des Endgames geniessen kann, ohne sich auf PvP einzulassen. Wie die meisten der veröffentlichten Updates war auch dieses eine Reaktion auf direktes Feedback der Spieler.

"Dune: Awakening" ist seit 10. Juni 2025 für den PC erhältlich. PS5 und Xbox Series X werden im weiteren Jahresverlauf folgen.