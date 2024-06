Dune: Awakening: Zweite Direct Showcase

"Dune: Awakening" hat heute seine zweite "Dune: Awakening Direct" erhalten. Die Showcase bietet 30 Minuten an tiefgehenden Interviews und Videos, die die Charakter-Erstellung, MMO-ähnliche Server-Struktur, erzählerische Auswirkungen einer Welt ohne Paul Atreides sowie die spirituelle Reise in den Fussstapfen der Fremen, zeigen.

"Dune: Awakening" teilt seine visuelle und klangliche Identität mit den Blockbuster-Filmen von Denis Villeneuve und Legendary und ist in hohem Mass von Frank Herberts Meisterwerk beeinflusst. Zuletzt erreichte das Spiel über eine Million Whishlists auf Steam. Spieler betreten die weite und offene Welt eines von Krieg zerrissenen Arrakis, wo sie gemeinsam mit hunderten anderen Spielern überleben und nach der Kontrolle über das Spice streben.

Auf dem Summer Game Fest hat der Story Cinematic Trailer – The Vision of Paul Atreides – eine alternative Zeitlinie enthüllt, erschaffen durch die Entscheidung von Jessica Atreides, statt Paul doch eine Tochter zu gebären. Diese Entscheidung bringt eine Kette von Events ins Rollen und Pauls Abwesenheit führt zu einem grossen Macht-Vakuum, in welchem die Spieler ihre eigene Geschichte schreiben.

"Selbsverwirklichung und Personalisierung" sind eine der wichtigen Säulen von "Dune: Awakening". Ein Teil davon ist die robuste Ingame-Charakter-Erstellung. Spieler können jedes Detail ihres Aussehens anpassen sowie ihren Heimatplaneten und die Spezialisierung ihres Mentors auswählen, darunter Mentat, Swordmaster oder Bene Gesserit, wodurch die Startfähigkeiten festgelegt werden.

"Eines unserer Ziele für Dune: Awakening war es immer, dass sich die Welt nahtlos und verbunden anfühlt. Wir bauen diese Struktur mit der Idee, das Spiel erweiterbar zu machen, was mit einer einzigen Map schwierig ist. Die Overland Map erlaubt es uns, die Welt weiter auszubauen und Spielern neue Orte zum Erkunden zu bieten. Wer weiss, wie sie in fünf Jahren aussehen wird."

Creative Director Joel Bylos