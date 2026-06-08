Dungeon Gambler: All In, No Out angekündigt

Publisher Assemble Entertainment und das ukrainische Indie Duo Serene Questworks haben "Dungeon Gambler: All In, No Out" für den PC vorgestellt. Einen ersten Trailer gab es auch zu sehen.

Im Mittelpunkt von "Dungeon Gambler: All In, No Out" steht Skeleton, der Herrscher des Knochenreichs und leidenschaftlicher Glücksspieler. Wer gegen ihn verliert, landet anschliessend in einer verfluchten Welt voller Schulden, aus der es scheinbar kein Entkommen gibt. Dabei wird selbst das Beenden des Titels zur Spielmechanik. Anstatt den Dungeon zu verlassen, dienen Exit Dialoge als Navigationssystem durch ein verdrehtes Labyrinth. Die Optionen „Ja“ und „Nein“ werden darin zu Richtungsangaben, vertraute Menüs zu Bestandteilen der Spielwelt. Um dem Knochenreich zu entkommen, müssen die Schulden beglichen werden.

Dafür gilt es, Gold zu sammeln, zuvor versteckte Wege zu entdecken und sich in zahlreichen Minispielen gegen die Bewohner des Dungeons zu behaupten. Münzwürfe, Würfelspiele, Blackjack, Tic Tac Toe, Schere Stein Papier, Bilderraten und andere Herausforderungen entscheiden über Fortschritt oder Rückschläge. Zwischen düsteren Verliesen, skurrilen Figuren und Galgenhumor verschwimmen dabei die Grenzen zwischen Benutzeroberfläche und Spielwelt. Immer wieder spielt Dungeon Gambler mit den Erwartungen von uns und macht selbst vertraute Systeme zu einem Teil des Abenteuers.

Eine spielbare Demo von "Dungeon Gambler: All In, No Out" ist auch am Horizont. Sie wird im Rahmen des Steam Next Fest ab 15. Juni verfügbar sein.

"Dungeon Gambler: All In, No Out" erscheint im weiteren Jahresverlauf.