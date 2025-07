Dungeon Stalkers bald im Early Access

Entwickler ONEUNIVERSE hat einen Start-Termin für den Early Access von "Dungeon Stalkers" verkündet. Dieser geht demnach im August über die Bühne.

Konkret beginnt der Early Access von "Dungeon Stalkers" am 13. August. Gleichzeitig gab man bekannt, dass auch an einer PS5-Umsetzung gearbeitet wird. Diese ist jedoch noch in den sehr frühen Zügen der Entwicklung.

Bei "Dungeon Stalkers" handelt es sich um ein Extraction-PvEvP-Dungeon-Erkundungs-Spiel in der Third Person-Perspektive, bei dem die Spieler nach Schätzen suchen und Dungeons durchkämmen, die dem Fluch einer Hexe entspringen. Es kombiniert die Erkundung von traditionellen Dungeon-RPGs mit der Spannung von Survival- und Escape-Genres. Das Spiel bietet eine Fantasywelt voller Hexer und Wächter, die mithilfe der Unreal Engine 5 entstehen, um maximale Immersion zu erreichen.