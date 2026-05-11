Dungeon Sweeper Plus angekündigt

Publisher Playism und Entwickler Setamo kündigen "Dungeon Sweeper Plus" für den PC an. Einen ersten Trailer dazu hat man ebenfalls im Gepäck.

Bei "Dungeon Sweeper Plus" handelt es sich um ein "Minesweeper"-ähnliches, weltumspannendes Rätselspiel. Zuerst ist die Welt leer. Je mehr Kacheln wir aufdecken, desto mehr dehnt sich die Welt aus Einige Kacheln verbergen jedoch gefährliche Dungeons. Unsere einzigen Hinweise darauf sind die Gräber auf bestimmten Kacheln. Die Anzahl der Gräber gibt nämlich die Anzahl der Dungeons in der Umgebung an.

Wem das zu kompliziert klingt, der sollte sich am besten den zugehörigen Trailer ansehen. Dieser erklärt das Konzept von "Dungeon Sweeper Plus" nämlich in bewegten Bildern.

"Dungeon Sweeper Plus" erscheint im weiteren Jahresverlauf.