Early Access für Dungeonborne ab dem 18. Juli

Der First-Person Extraction Dungeon Crawler "Dungeonborne" bekommt eine Early-Access Phase, die am 18. Juli startet. Worum es in dem Spiel von Mithril Interactive geht und den dazugehörigen Trailer, erfahrt und seht ihr hier:

Über Dungeonborne

Überlebe die Dungeons

"Steige hinab in die tückischen Korridore von Schloss Clouseau oder wage dich in das mehrstöckige Labyrinth des Ende der Sünder Erlebe eine Schlacht von oben mit einzigartigen Landschaften, die ein Gefühl von Vertikalität vermitteln. Entdecke Horte wertvoller Artefakte und besiege die monströsen Wächter, die sich dir in den Weg stellen. Bringe dann deine Truppe in Sicherheit, bevor diese Mauern zu deinem Grab werden.

Schwerter und Magie

Nimm deine Rolle als Kämpfer, Priester, Schurke, Schwertmeister, Pyromancer, Kryomancer, Todesritter oder Druide an. Spüre die Macht jedes Zaubers, das Gewicht deiner Waffen und die strategischen Auswirkungen jeder Entscheidung aus der Ich-Perspektive. Stürze dich in die Schlacht, entfessele verheerende Fähigkeiten, die feindliche Formationen durcheinander bringen, wirke lebensrettende Stärkungszauber auf Verbündete oder setze taktische Wurfgegenstände ein, um das Blatt zu wenden. Dungeonborne verbindet nahtlos die Action der Ego-Perspektive mit dem kultigen Design der Fantasy-Klassen zu einem unvergleichlichen Erlebnis.

Dynamischer, lebendiger Kampf

Mit mehr als 10 einzigartigen Waffenpaaren wird jedes Duell zu einem Tanz des Todes, der ein reibungsloses Wechselspiel der Kämpfe ermöglicht. Pariere, blocke und wehre ab in einem Kampf mit hohem Einsatz, bei dem Geschick über den Sieger entscheidet.

Bauen, Herstellen und Handeln

Entdecke Ausrüstung mit über 80 Gegenstandszusätzen, die perfekt mit deinem Spielstil harmonieren oder deine Spielweise komplett verändern. Tausche Gegenstände in einem einfachen Auktionshaus und jage dann nach Dutzenden von legendären und einzigartigen Gegenständen, die dir helfen, den ultimativen Build zu erstellen. In Dungeonborne ist der Nervenkitzel, seltene Beute zu finden, für alle Spieler zugänglich, nicht nur für die eifrigsten.

Arena und vieles mehr

Im kompetitiven Arenamodus kannst du andere Abenteurer herausfordern, den Reiz des Kampfes spüren und Strategien für den Sieg entwickeln, ohne deine hart verdiente Ausrüstung aufs Spiel zu setzen. Mit dem System der Saisons von Dungeonborne erwarten dich regelmässige Updates, die neue Inhalte einführen und sicherstellen, dass jedes Kapitel deiner Reise mit neuen Herausforderungen und Belohnungen gefüllt ist."