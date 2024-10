Dungeons 4 für Switch terminiert

Kalypso Media hat jetzt auch die Switch-Umsetzung von "Dungeons 4" terminiert. Auf deren Release müssen wir demnach gar nicht lange warten.

So ist "Dungeons 4" bereits ab 17. Oktober auch für Nintendos Hybridkonsole erhältlich. PS5, Xbox Series X und der PC wurden ja schon am 9. November 2023 versorgt. Inhaltliche Änderungen scheint es offenbar nicht zu geben.

Die Mission des Absolut Bösen ist in "Dungeons 4" noch nicht abgeschlossen und mit der Dunkelelfen-Zauberin Thalya an seiner Seite ist es wieder an der Zeit, für Chaos und Zerstörung zu sorgen. Im neusten Teil der Dungeon-Management-Serie können wir noch mehr abscheuliche Kreaturen durch gewaltigere Dungeons schubsen.