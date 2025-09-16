Early Access für Dungeons & Kingdoms für 2025 angekündigt

Hinter dem ambitionierten PC-Game "Dungeons & Kingdoms" steckt nur ein Entwickler. Lincoln McCulloch von Uncle Grouch Gaming mit Camlann Games als Publisher haben gute Neuigkeiten für die Fans. Die mittelalterliche Fantasy-Management-Simulation soll nämlich noch in diesem Jahr in die Early Access Phase gehen. Diese wird vorerst nur einen Solo-Modus enthalten und der Online-Modus dann später folgen. Das genaue Datum wird im Rahmen des am 13. Oktober startenden Steam Next Fests bekannt gegeben, wo es auch eine Demo geben wird. In einem Trailer könnt ihr euch das Rollenspiel anschauen, das Konzepte aus Strategiespiel, Management-Simulation und Dungeon-Crawler in Einem erreichen will:

Über Dungeons & Kingdoms

"Dungeons & Kingdoms ist ein mittelalterlicher Fantasy-Strategie- und Rollenspiel-Hybrid. Übernimm die Kontrolle über eine kleinen Gruppe Menschen, die aus einer unbewohnbaren Heimat fliehen. Gehe in einer neuen Welt an Land und beginne ein neues Leben. Baue alles selbst auf. Oder lege Baupläne fest und erteile deiner loyalen Gruppe Befehle. Baue die Infrastruktur auf, kümmere dich um die Bedürfnisse, sammle Ressourcen, baue Nahrung an und jage wilde Tiere. Tu alles, was nötig ist, um zu überleben.

Dann tauche in gefährliche Dungeons ein und stelle dich den Monstern darin. Erforsche jeden Raum, teste deine Kampffähigkeiten und besiege die Dungeonbosse, um Belohnungen zu sammeln, neue Ressourcen freizuschalten und deine Technologie voranzutreiben.

Beginne mit bescheidenen Anfängen

Suche nach Nahrung und baue sie an, um dein Dorf am Leben zu erhalten. Fertige Werkzeuge an. Ernte Rohstoffe, um Unterstände und erste Gebäude zu bauen und deine Wirtschaft voranzutreiben. Du musst realistischen Tag- und Nachtzyklen trotzen, während du die Jahreszeiten durchlebst und wertvolle Fähigkeiten und Kenntnisse erwirbst.

Erweitere dein Dorf

Verbessere und errichte einzigartige Gebäude durch ein modulares Bausystem. Kombiniere über 500 einzigartige Gebäudeteile. In der Early-Access-Phase werden noch mehr dazu kommen. Baue Gebäude von Grund auf oder erstelle Blaupausen, die du bearbeiten, verbessern und im Steam Workshop teilen kannst.

Meistere das Terraforming

Gestalte das Gelände und mache es für deine neue Siedlung bereit - Ebne grosse Flächen für den Ackerbau, hebe oder senke Plattformen für Baugrundstücke, fülle Täler auf, hebe Gräben aus. Male üppige Gras- und Waldflächen oder entferne die Vegetation, um Platz für mehr Strassen, Gebäude und Menschen zu schaffen.

Kämpfe für dein Königreich

Nimm es mit den Gefahren auf, die ausserhalb deiner Mauern lauern. Jage wilde Tiere, um dein Dorf zu ernähren, und beschütze die Strassen vor Gesetzlosen und Räubern in Kämpfen im Stil eines ARPGs aus der dritten Person. Beschütze dein Volk, verteidige dein Land und vergrössere die Macht deines Königreichs.

Tauche in Dungeons ein

Entdecke uralte Ruinen und Tempel und stelle dich dann den Monstern darin. Erforsche jeden Raum, teste deine Kampffähigkeiten und besiege die Dungeonbosse, um Belohnungen zu erhalten und die Technologie deines Königreichs voranzubringen."