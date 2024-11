Dungeons of Dreadrock 2: Release Ende November

Indie-Entwickler Christoph Minnameier gab heute die bevorstehende Veröffentlichung von "Dungeons of Dreadrock 2: Das Geheimnis des toten Königs" bekannt, dem zweiten Teil der gefeierten "Dreadrock"-Trilogie. Das Spiel wird am 28. November 2024 für die Nintendo Switch veröffentlicht, gefolgt von einer PC-Version am 5. Dezember 2024. Die iOS-Version folgt 2025.

Aufbauend auf dem Erfolg des ursprünglichen "Dungeons of Dreadrock", das über eine Million Spieler erreichte und Auszeichnungen wie den Google IGF Europe Award und den Deutschen Computerspielpreis erhielt, bietet dieses Sequel ein erweitertes Spielerlebnis. Ihr durchquert 100 sorgfältig gestaltete Levels, trefft auf fünf mächtige Bosse und erkundet zwei unterschiedliche Enden – alles in einer fesselnden Pixel-Art-Umgebung.

In "Das Geheimnis des toten Königs" schlüpft ihr in die Rolle einer Zauberin, die im ersten Teil vorgestellt wurde, und erleben die Geschichte aus ihrer Perspektive. Die Handlung verläuft parallel zum ursprünglichen Spiel und beleuchtet ihre entscheidende Rolle im Kampf gegen den toten König.

Diese Fortsetzung legt einen Schwerpunkt auf die Entscheidungen der Spieler und ermöglicht moralische Entscheidungen, die zu verschiedenen Enden führen. Die atmosphärische Tiefe des Spiels wird durch die Zusammenarbeit mit dem renommierten Chor Clamavi de Profundis, bekannt für ihre epischen Musikkompositionen, noch weiter gesteigert. Ihr Beitrag verspricht, das immersive Erlebnis des Spiels auf ein neues Level zu heben.

Bereits vor seiner Veröffentlichung hat "Dungeons of Dreadrock 2: Das Geheimnis des toten Königs" in der Indie-Szene für Aufsehen gesorgt und wurde für renommierte Auszeichnungen wie die Gamescom Awards, DevGAMM Awards und Tencent GWB Awards nominiert. Das Spiel wurdezudem mit dem Devcom Award ausgezeichnet und unterstreicht damit sein frühes Potenzial und seine Bedeutung in der Indie-Community. Wer dem Hype nicht traut, kann die Demo auf Steam oder Switch ausprobieren.