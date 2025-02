Dungeons of Hinterberg auch für PS5

Publisher Curve Games kündigt eine PS5-Umsetzung von "Dungeons of Hinterberg" an. Deren Release ist für März angepeilt.

Konkret ist "Dungeons of Hinterberg" ab 13. März auch für PS5 erhältlich. Die Entwickler versprechen zudem eine neue Bonusepisode, wobei anzunehmen ist, dass diese für die anderen Versionen per Update nachgereicht wird.

"Dungeons of Hinterberg" ist das Debüt von Microbird Games aus Wien. Mit Schwert und Reiseführer bewaffnet, erkundest du das schöne Bergdorf Hinterberg und entdeckst den Zauber, der sich in dessen Dungeons verbirgt. Meistere Magie, löse Rätsel und töte Monster; all das und mehr erwartet dich in Hinterberg.

"Dungeons of Hinterberg" erschien am 18. Juli 2024 für Xbox Series X und den PC.