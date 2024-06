Dungeons of Hinterberg bekommt eine Demo

Entwickler Microbird aus Wien hat eine Demo von "Dungeons of Hinterberg" für den PC in Aussicht gestellt. Der spielbare Appetithappen wird noch in dieser Woche verfügbar sein.

Demnach ist die spielbare Demo von "Dungeons of Hinterberg" ab 8. Juni für den PC erhältlich. Wir können darin einen Tag in dem Spiel erleben und etwa Dungeons erforschen. Bisher ist unklar, ob auch die Xbox Series X damit versorgt wird.

"Dungeons of Hinterberg" ist das Debüt von Microbird Games aus Wien. Mit Schwert und Reiseführer bewaffnet, erkundest du das schöne Bergdorf Hinterberg und entdeckst den Zauber, der sich in dessen Dungeons verbirgt. Meistere Magie, löse Rätsel und töte Monster; all das und mehr erwartet dich in Hinterberg.

"Dungeons of Hinterberg" erscheint am 18. Juli für Xbox Series X und den PC.