Dungeons of Hinterberg enthüllt

Während des gestrigen Xbox Games Showcase wurde auch "Dungeons of Hinterberg" vorgestellt. Einen begleitenden Trailer gab es ebenfalls zu sehen.

"Dungeons of Hinterberg" ist das Erstlingswerk von Microbird Games aus Wien. Mit Schwert und Reiseführer bewaffnet, erkundest du das schöne Bergdorf Hinterberg und entdeckst den Zauber, der sich in dessen Dungeons verbirgt. Meistere Magie, löse Rätsel und töte Monster; all das und mehr erwartet dich in Hinterberg.

"Dungeons of Hinterberg" wird im nächsten Jahr für Xbox Series X und den PC veröffentlicht.