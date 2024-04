Dungeons of Hinterberg terminiert

Entwickler Microbird aus Wien hat sein Erstlingswerk "Dungeons of Hinterberg" ja schon länger angekündigt. Jetzt gibt es aber endlich auch einen konkreten Releasetermin dafür.

Demnach ist "Dungeons of Hinterberg" ab 18. Juli für Xbox Series X und den PC erhältlich. Ein neuer Release Date Trailer begleitet die freudige Nachricht und stimmt uns schonmal eine knappe Minute lang auf das Spiel ein.

"Dungeons of Hinterberg" ist das Debüt von Microbird Games aus Wien. Mit Schwert und Reiseführer bewaffnet, erkundest du das schöne Bergdorf Hinterberg und entdeckst den Zauber, der sich in dessen Dungeons verbirgt. Meistere Magie, löse Rätsel und töte Monster; all das und mehr erwartet dich in Hinterberg.

"Dungeons of Hinterberg" war im Juni 2023 vorgestellt worden.