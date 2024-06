Dustborn bekommt neuen Trailer

Der von Red Thread Games entwickelte und von Quantic Dream veröffentlichte narrative Action Road Trip hat im Rahmen der Future Games Show einen neuen Trailer bekommen. Voll erleben können wir das Spiel am 20. August, doch nächste Woche können wir es schon einmal vorab in Form einer 30-minütigen Demo auf dem Steam Next Fest, das vom 10. bis zum 17. Juni läuft, erleben. Im August werden schliesslich auch Gamer auf PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und PC die Gelegenheit bekommen, in die musikalische Welt einzusteigen.

Über Dustborn

"Dustborn ist ein Einzelspieler-Action-Adventure mit einer grossen Geschichte über Hoffnung, Liebe, Freundschaft, Roboter... und die Macht der Worte.

Du spielst Pax: Eine exilierte Trickbetrügerin und Anomale – sie hat die Fähigkeit, Sprache als Waffe zu verwenden. Auf der Suche nach einem Ausweg in ein neues Leben wurde Pax engagiert, ein wichtiges Paket von Pacifica nach Nova Scotia zu bringen, quer durch die von Justice beherrschte American Republic. Klingt nach einem Anlass für einen Roadtrip, oder?

Also pack deinen Koffer, stell eine Truppe mit diversen kuriosen Talenten zusammen, und begib dich auf die Reise durch das Land!

Erkunde im von einem Roboter gesteuerten Tourbus die atemberaubende Neo-Western-Landschaft einer anderen Version Amerikas mit alternativer Geschichte und mach an einem Dutzend Orten halt, um deine Truppe zu erweitern, Beziehungen zu managen, Missionen zu erfüllen and dich immer schwereren Herausforderungen zu stellen. Aber die Leute, denen du das Paket geklaut hast, wollen es zurück, und das autoritäre Regime Justice ist dir auch auf den Fersen, also pack den Baseballschläger ein!

(Ach ja, du reist übrigens undercover als Punkrockband, also üb das mit der Musik nochmal vor dem nächsten Auftritt.)

Am Ende der Strasse wartet die Erlösung... aber die Strasse führt über den ganzen Kontinent.

DIE MACHT DER WORTE

Worte haben Macht. Nein, wirklich, richtige Macht. Kämpfe mit Shouts und nutze Vocals in Gesprächen, um Leute zu manipulieren und dich aus brenzligen Situationen herauszureden. Erschaffe neue Worte und übe dich mit deinem linguistischen Arsenal im Umgang mit Feinden... und Freunden.

EIN ROADTRIP DURCH EINEN GESPALTENEN KONTINENT

Auf der Strasse durch ein Amerika mit alternativer Geschichte wirst du an berühmten Orten haltmachen, unerwartete Aufträge annehmen, eine Bunte Mischung interessanter Figuren kennenlernen, neue Crewmitglieder anheuern und deinen Verfolgern entwischen... oder sie bekämpfen. Entlang des Highways warten tolle Anblicke in einem farbenfrohen, von Graphic Novels inspirierten Stil, der beeindruckende 2D-Illustrationen in 3D zum Leben erweckt.

VIELFÄLTIGE CHARAKTERE

Deine Crew ist deine (neugefundene) Familie. Trommel eine bunte Bande begabter Aussenseiter zusammen, die ihre ganz eigenen kuriosen Kräfte, spannenden Geschichten und aneckenden Persönlichkeiten mitbringen, manage dein Team und verlass dich auf sie. In verzweigten Dialogen triffst du Entscheidungen, die Beziehungen gestalten und beeinflussen, wie deine Crewmitglieder über sich und andere denken.

EIN VIELSEITIGES GAMEPLAY IN WECHSELNDEN LANDSCHAFTEN

An den verschiedenen Orten, die du erkundest, kannst du Informationen sammeln, dich mit Leuten unterhalten, mit den Fähigkeiten deiner Crew Herausforderungen bewältigen, neue Shouts und Vocals erschaffen und mit deiner Band proben. Manchmal wirfst du aber auch vom Motorrad aus Molotov-Cocktails, schwingst den Baseballschläger, um Hubschrauber vom Himmel zu holen, und mehr. Was halt so zum normalen Alltag dazugehört."