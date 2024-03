Dustborn terminiert

Publisher Quantic Dream hat die sprichwörtliche Katze aus dem Sack gelassen und einen Releasetermin für "Dustborn" verkündet. Angekündigt war der Titel bereits seit Juni 2020.

Demnach ist "Dustborn" ab 20. August erhältlich. Als Plattformen nennt man PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC. Einen Release Date Trailer bekommen wir schon jetzt gezeigt.

In "Dustborn" erkunden wir Orte in ganz Amerika, von stillgelegten Umerziehungscamp der Regierung in der Wildnis von Oregon bis hin zu einer geschlossenen Schule für begabte Kinder in Nevada; von einem menschenleeren Einkaufszentrum in Utah bis zu den baufälligen Roboterfabriken von Detroit— und durch die Exklusionszone der Great Plains, wo mysteriöse Experimente in der Asche des Broadcasts stattfinden.