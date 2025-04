Frühjahrs-Update für Dying Light 2: Stay Human verfügbar

Techland hat inzwischen das Frühjahrs-Update für "Dying Light 2: Stay Human" veröffentlicht. Wir erfahren praktischerweise gleichzeitig auch, was sich damit ändert.

Demnach nimmt das Frühjahrs-Update für "Dying Light 2: Stay Human" unter anderem Optimierungen am Koop-Modus vor. Ausserdem werden frische Belohnungen eingeführt. Die vollständigen englischen Patchnotes können wir an dieser Stelle nachlesen.

In "Dying Light 2: Stay Human" haben wir vor mehr als zwanzig Jahren in Harran gegen das Virus gekämpft und verloren. Jetzt verlieren wir erneut. Die Stadt wird von Konflikten zerfressen und die Zivilisation wurde ins Mittelalter zurückversetzt. Und dennoch gibt es Hoffnung. Wir sind ein Wanderer mit der Macht, die Stadt zu verändern. Aber unsere Fähigkeiten haben einen Preis. Wir werden von Erinnerungen geplagt und haben uns aufgemacht, um die Wahrheit zu finden, nur um mitten in ein Kriegsgebiet zu geraten. Wir arbeiten an unseren Fähigkeiten, denn um unsere Feinde zu besiegen und neue Verbündete zu gewinnen, werden wir sowohl die Fäuste als auch den Verstand brauchen.

"Dying Light 2: Stay Human" ist seit 4. Februar 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC verfügbar.