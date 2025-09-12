Dying Light: The Beast: Atmosphärischer Trailer

Entwickler und Publisher Techland präsentiert einen frischen Trailer zu "Dying Light: The Beast". Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier werden uns nämlich 54 Sekunden lang einzelne Monster aus "Dying Light: The Beast" vorgestellt. Dabei gibt es einige atmosphärischen Szenen zu sehen. So verstecken wir uns an einer Stelle etwa in einem dunklen Wald vor einer bedrohlichen Gestalt.

Erst in der vergangenen Woche war ein packender Trailer zu "Dying Light: The Beast" veröffentlicht worden. Darin zeigte man, was uns in der Spielwelt des kommenden Survival-Horror-Titels so alles passieren kann. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Dying Light: The Beast" erscheint am 19. September für PS4, PS5, Xbox Series X und den PC.