Dying Light: The Beast benötigt mehr Zeit fürs Polishing

Heute teilte uns Techland mit, dass sicher der Release-Termin von "Dying Light: The Beast" um einige Wochen verschieben wird. Techland hat die schwierige Entscheidung getroffen, den Launch um vier Wochen auf den 19. September 2025 zu verschieben, um mehr Zeit fürs Polishing zu haben.

"Seit der Ankündigung war es immer unser Ziel, das bisher beste Spiel der Dying Light-Reihe zu veröffentlichen – und diese vier zusätzlichen Wochen werden uns dabei helfen das zu erreichen."

*Sandro Odak, Techland

Liebe Fans von Kyle Crane,

Während wir auf den Release von Dying Light: The Beast zusteuern, spürt jeder hier im Studio eure Aufregung. Mehr als 150 Previews wurden diese Woche veröffentlicht, und die Reaktionen waren durchweg positiv. Journalisten und Content Creator attestieren uns „nervenaufreibenden Survival-Horror“, „einen absoluten Knaller“, „ein Projekt mit Seele“ und einen der herausragenden Titel des Jahres. Das hat unser Bauchgefühl bestätigt – wir arbeiten an einem ganz besonderen Spiel.

Es hat auch bewiesen, dass die Dying Light-Community einfach klasse ist. Die Berichterstattung wurde von Millionen von Spielern gesehen, die jedes Detail mit Adleraugen verfolgt, analysiert und diskutiert haben. Wir verbringen unermüdlich Zeit damit, euer Feedback zu lesen, zu sammeln und sicherzustellen, dass eure Stimme gehört wird.

Es war schon immer unser Ziel, Dying Light: The Beast zum besten Dying Light-Spiel zu machen, das wir je veröffentlicht haben. Um dieses Versprechen zu halten, haben wir die Entscheidung getroffen, den Veröffentlichungstermin auf den 19. September 2025 zu verschieben, um zusätzliche Polishing-Arbeiten zu ermöglichen.

Wir verstehen, dass dies enttäuschend sein mag, aber unsere Erfahrung hat gezeigt, wie wichtig der erste Eindruck ist. Mit nur vier zusätzlichen Wochen können wir die letzten Details angehen, die den Unterschied zwischen gut und grossartig ausmachen. Basierend auf Spieler-Feedback wollen wir die Feinabstimmung der Gameplay-Balance, Übersichtlichkeit des UI’s und die Physik-Qualität im Spiel verbessern sowie weitere Anpassungen an Zwischensequenzen und Animationen vornehmen. Ausserdem fügen wir noch ein paar neue, kleine Ideen hinzu.

Wir werden euch diesen Sommer mit regelmässigen Updates aus dem Studio und einer spielbaren Demo auf der gamescom in Halle 6 bei Laune halten. Nächste Woche teilen wir ausserdem einen neuen Trailer zum Gore-Faktor und ihr werdet unseren guten Freund Bober den Biber wiedersehen.

Wir sind fast am Ziel, also haltet bitte die verbleibenden 8 Wochen mit uns durch – wir können es kaum erwarten, bis ihr am 19. September endlich die Bestie entfesselt.

Mit den besten Grüssen vom gesamten Team bei Techland, Die Entwickler von Dying Light: The Beast