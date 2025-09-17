Dying Light: The Beast: Downloadumfang der PS5-Version

Schon sehr bald können wir uns bekanntlich selbst in die Welt von "Dying Light: The Beast" stürzen. Jetzt erfahren wir noch, wieviel Platz wir dafür auf der PS5 reservieren bzw. freischaufeln müssen.

So berichtet PlayStation Game Size, dass die PS5-Fassung von "Dying Light: The Beast" genau 36,546 GB belegt. Damit liegt man im genreüblichen Rahmen. Die übrigen Versionen dürften erfahrungsgemäss einen ähnlichen Platzbedarf haben. Das Pre-Loading ist bereits jetzt möglich.

Zuvor hatte uns Techland schon regelmässig mit stimmigen Gameplay-Trailern auf "Dying Light: The Beast" eingestimmt. So bekamen wir unter anderem die Spielwelt und einige der Monster vorgestellt.

"Dying Light: The Beast" erscheint bereits morgen für PS4, PS5, Xbox Series X und den PC.