Dying Light: The Beast: Neuer Releasetermin

Entwickler und Publisher Techland hat einen neuen Releasetermin für "Dying Light: The Beast" verkündet. Demnach wird der Survival-Horror-Titel tatsächlich früher veröffentlicht.

So ist "Dying Light: The Beast" jetzt schon ab dem 18. September verfügbar, nachdem es eigentlich erst einen Tag später, also am 19. September, soweit sein sollte. In einer offiziellen Begründung dazu heisst es, dass man die Begeisterung der Fans gespürt habe und deshalb alle Hebel für einen früheren Release in Bewegung gesetzt habe.

Zuvor hatte uns Techland bereits regelmässig mit In-Game-Material auf "Dying Light: The Beast" eingestimmt. So bekamen wir etwa die Spielwelt und einige der Monster vorgestellt.

"Dying Light: The Beast" ist für PS4, PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung.