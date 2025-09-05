Dying Light: The Beast: Packender Trailer

Entwickler und Publisher Techland hat einen weiteren Trailer zu "Dying Light: The Beast" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Besagter Trailer zu "Dying Light: The Beast" trägt den Titel "Out in the Wild". Er zeigt uns 51 Sekunden sehr anschaulich und in packenden Szenen, was uns in der Spielwelt des kommenden Survival-Horror-Titels so alles passieren kann. Dabei können wir etwa auch authentische Wettereffekte beobachten.

Erst Mitte August hatte Techland einen eher humoristisch angehauchten Trailer zu "Dying Light: The Beast" ins Netz gestellt. Darin zeigte uns Bober der Biber nämlich das üppige Freizeitangebot von Castor Woods.

"Dying Light: The Beast" erscheint am 19. September für PS4, PS5, Xbox Series X und den PC.