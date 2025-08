Frischer Trailer zu Dying Light: The Beast

Entwickler und Publisher Techland hat einen weiteren Trailer zu "Dying Light: The Beast" ins Netz gestellt. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Besagter Trailer zu "Dying Light: The Beast" hat den Titel "Blood & Guts". Das Material untermauert dabei 39 Sekunden lang, dass es in dem Titel mitunter auch sehr ruppig zur Sache gehen kann, aber das sind wir von dieser Serie eigentlich auch nicht anders gewohnt.

Nachdem Ende Juli eine Releaseverschiebung für "Dying Light: The Beast" bekanntgegeben werden musste, stellte Techland wenige Tage später klar, dass der Titel über keinerlei Mikrotransaktionen verfügen wird. Dies hatte im direkten Vorgänger, also "Dying Light 2: Stay Human", seinerzeit noch für Unmut in der Community gesorgt.

"Dying Light: The Beast" erscheint am 19. September für PS5, Xbox Series X und den PC.