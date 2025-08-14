Dying Light: The Beast - Neues Video

Bober der Biber zeigt euch das üppige Freizeitangebot von Castor Woods

Habt ihr gedacht in Castor Woods ginge es nur um Ruhe und Gelassenheit? Dann müssen wir euch enttäuschen! Im brandneuen Trailer gibt dir der offizielle Castor Woods Tour Guide - Bober der Biber - einen Einblick, worum es in "Dying Light: The Beast" wirklich geht.

Euch erwarten frische In-Game-Szenen, vollgepackt mit einer ordentlichen Portion Humor, die beweisen: Ein Ausflug nach Castor Woods ist Adrenalin pur – und kein Nickerchen in der Hängematte...

"Dying Light: The Beast" erscheint am 19. September 2025 für PlayStation 5, Xbox Series und PC.

Quelle: Techland
