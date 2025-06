Dying Light: The Beast hat einen Releasetermin

Live in Geoff Keighley's Summer Game Fest 2025 zeigte Techland den ersten Gameplay-Trailer für "Dying Light: The Beast" und verkündete den offiziellen Releasetermin. "Dying Light: The Beast" erscheint am 22. August 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S und ist das Ergebnis von mehr als zehn Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Survival-Horrorspielen. Alles, was ihr am Franchise lieben, kommt hier zusammen und bietet ein Erlebnis auf ganz neuem Niveau.

Du bist Kyle Crane. Nachdem der Baron dich gefangen genommen und jahrelang grausamen Experimenten unterzogen hat, gelingt dir endlich die Flucht. Die Narben trägst du jedoch weiterhin. Auf dem schmalen Grat zwischen Mensch und Zombie kämpfst du darum, deine innere Bestie und den damit einhergehenden Zwiespalt unter Kontrolle zu bringen. Denn nur so kannst du dich an dem Mann rächen, der dir das angetan hat.

"Dying Light: The Beast" ist eine einzigartige Mischung aus Open-World- und Action-Survival-Horror. Die Handlung spielt im wunderschönen, aber gefährlichen Tal von Castor Woods, das jetzt nicht mehr von Touristen, sondern von Zombies überrannt wird. Um deinen ehemaligen Entführer zur Strecke zu bringen, musst du zerbrechliche Allianzen eingehen und alle Kampf- und Fortbewegungsmöglichkeiten in deinem Repertoire nutzen.

Aber aufgepasst: Hier draussen kann jeder Schritt dein letzter sein, vor allem wenn die Sonne untergeht und die Anspannung steigt. Nachts zeigen sich die wahren Schrecken!