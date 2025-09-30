Dying Light: The Beast: Technik-Analyse zu den Konsolenfassungen

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich mittlerweile ausführlich mit der technischen Seite der Konsolenversionen von "Dying Light: The Beast" beschäftigt. Resultat ist ein detailliertes Video, das diesbezüglich eigentlich keinerlei Fragen unbeantwortet lassen sollte.

Hier wird die Technik von "Dying Light: The Beast" auf PS5 und Xbox Series X über zehn Minuten lang analysiert. Dabei attestiert man Techland gute Arbeit, die letztlich auch zu einer soliden Performance des Spiels geführt hat. Besitzer einer PlayStation 5 Pro bekommen zusätzlich noch eine bessere Bildqualität geboten.

Zuvor hatte uns Techland bereits regelmässig mit Gameplay-Trailern auf "Dying Light: The Beast" eingestimmt. So bekamen wir auf diesem Weg etwa die Spielwelt und einige der Monster in bewegten Bildern vorgestellt.

"Dying Light: The Beast" erschien am 18. September für PS4, PS5, Xbox Series X und den PC.