Ungefährer Umfang von Dying Light: The Beast

Abseits der formalen Ankündigung auf der gamescom und eines Trailers im Rahmen der Opening Night Live sind Informationen zu "Dying Light: The Beast" noch rar gesät. Jetzt kennen wir zumindest dessen ungefähren Umfang.

So verrät Tymon Smektala, Franchise Director von "Dying Light" bei Techland, dass "Dying Light: The Beast" einen Umfang von etwa 18 Stunden hat. In diesem Zeitraum haben wir aber bereits alle Nebenaufgaben bewältigt. Wer diese auslässt, sollte also schneller fertig sein.

"Dying Light: The Beast" spielt in den düsteren, post-apokalyptischen Wäldern von Castor. In der Rolle von Kyle Crane, einem Überlebenden des ersten Virusausbruchs, finden wir uns nach rund 13 Jahren der Gefangenschaft in einer veränderten Welt wieder.

"Dying Light: The Beast" ist aktuell unterminiert, aber für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung.