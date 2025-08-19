Dying Light - Zahlreiche Aktivitäten

Techland hat heute zahlreiche Aktivitäten für das gesamte Franchise angekündigt. Angefangen mit einem Patch für "Dying Light 2: Stay Human", um die Bewegung an das originale "Dying Light" und "Dying Light: The Beast anzupassen". Bis hin zu dem kostenlosen Wochenende für das Originalspiel und technischen Neuheiten sowie exklusiven Testmöglichkeiten für das bald erscheinende "The Beast".

Fans von "Dying Light 2: Stay Human"bekommen ein Update zum Movement in Villedor. Der neue Stamina-Patch beeinflusst das Parkour-System. Anhand des Feedbacks der Community passen wir das Gameplay nun wieder mehr dem Original an, da keine Ausdauer mehr für allgemeine Parkour-Bewegungen verbraucht wird. Damit lassen sich Strecken flüssiger überwinden.

Bevor ihr euch auf den Weg nach Castor Woods macht, könnt ihr noch einmal den Ort besuchen, an dem alles begann. Das originale "Dying Light" gibt's kostenlos vom 21. bis 25. August. (via Steam)

"In diesem Sommer möchten wir gemeinsam mit unserer unglaublichen Community die gesamte Welt von Dying Light feiern. Ganz gleich, ob ihr eure ersten Schritte in Harran macht, die neuen Möglichkeiten in Villedor erkundet oder einen ersten Blick auf The Beast werft. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dieses Universum voranzubringen und zu erweitern."

*Tymon Smektała, Franchise Director von Dying Light"