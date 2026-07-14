Weiterhin kein Dying Light: The Beast für PS4 und Xbox One

Techland hat schlechte Nachrichten für Besitzer einer PlayStation 4 oder Xbox One: Die Last-Gen-Versionen von "Dying Light: The Beast" erscheinen weiterhin nicht. Obwohl die Umsetzung ursprünglich für Ende 2025 angekündigt war, gibt es mittlerweile keinen neuen Veröffentlichungstermin mehr. Stattdessen wurden die entsprechenden Store-Einträge auf unbestimmte Zeit verschoben.

Der Zombie-Actiontitel erschien bereits im September 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Die Fassungen für die ältere Konsolengeneration befinden sich laut Techland zwar weiterhin in Entwicklung, das Studio hat bislang jedoch keine offizielle Erklärung abgegeben, warum sich die Veröffentlichung weiter verzögert.

In der Community sorgt das zunehmend für Frust. Zahlreiche Spieler erinnern Techland daran, dass die PS4- und Xbox-One-Versionen bereits mehrfach angekündigt wurden und bislang keine neuen Informationen veröffentlicht wurden. Auch in sozialen Netzwerken häufen sich entsprechende Nachfragen.

Wann die Last-Gen-Versionen letztlich erscheinen werden, bleibt somit offen. Techland konzentriert sich derzeit vor allem auf die Weiterentwicklung der bereits veröffentlichten Versionen und versorgt diese regelmässig mit neuen Inhalten und Updates.