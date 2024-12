Dying Light: The Beast: Neuer Trailer

Bei den Game Awards 2024 enthüllte Techland einen zweiten Trailer zu "Dying Light: The Beast" mit dem zentralen Bösewicht des Spiels und einem Veröffentlichungstermin im Sommer 2025.

Es ist ein erster Eindruck vom Baron: einem gefühllosen und berechnenden, aber durchaus brillanten Wissenschaftler. Die grösste Bedrohung, der Kyle Crane jemals begegnet ist – der Mann, der mehr als ein Jahrzehnt gnadenlos an ihm experimentiert hat. Sein richtiger Name ist Marius Fischer und er ist der letzte Nachkomme einer vornehmen Dynastie in der Pharmaindustrie aus Castor Woods.

In seinen Augen sind die verbliebenen Menschen und Überlebenden des Ausbruchs schwach, wodurch es sein moralisches Recht und seine oberste Pflicht sind, die Ordnung wiederherzustellen. Deswegen experimentiert er mit bösartigen Virusvarianten und arbeitet an seinem grossen Plan, in dem selbst Kyle Crane nur ein kleines Puzzlestück ist. Dabei bereitet ihm das Leid seiner Versuchsobjekte keine Freude, aber es ist trotzdem nur eine notwendige und nebensächliche Begleiterscheinung für den Erfolg seines Projekts. Schliesslich heiligt der Zweck alle Mittel.