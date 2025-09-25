Dynasty Warriors 3 Complete Edition Remastered angekündigt

Publisher Koei-Tecmo und Entwickler Omega Force haben "Dynasty Warriors 3 Complete Edition Remastered" für PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC angekündigt. Einen ersten Trailer dazu hatte man auch im Gepäck.

"Dynasty Warriors 3 Complete Edition Remastered" bietet alle Inhalte des Originalspiels "Dynasty Warriors 3" sowie die Erweiterung "Dynasty Warriors 3: Xtreme Legends" in einer modernen Neuauflage, die es Fans ermöglicht, die intensive Action der Titel, die den Grundstein für die gesamte Serie gelegt haben, erneut zu erleben.

Mit 1-gegen-1.000-Kämpfen auf riesigen Schlachtfeldern war "Dynasty Warriors 3" seinerzeit das erste Spiel der Reihe, das Mechaniken enthielt, die zu einem festen Bestandteil der Serie werden sollten, wie etwa True Musou Attacks, Simultan-Spiel für zwei Teilnehmer und das Offiziersentwicklungssystem. Die Erweiterung "Dynasty Warriors 3: Xtreme Legends" ermöglichte es, neue Szenarien für eine Auswahl von Offizieren wie etwa Lu Bu, Meng Huo und Yuan Shao zu erleben. Der Titel enthielt zudem die Anpassung von Leibwächtern, frische Waffen und vier neue Herausforderungsmodi, um das gesamte Spielerlebnis zu verbessern.

"Dynasty Warriors 3 Complete Edition Remastered" erscheint am 19. März 2026.