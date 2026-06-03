Koei Tecmo Europe und der Entwickler Omega Force bekannt gegeben, dass "Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered" später in diesem Jahr weltweit erscheinen wird.

"Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered" wird nicht nur alle Inhalte des ursprünglichen Spiels und der Erweiterung "Dynasty Warriors 3; Xtreme Legends" enthalten, sondern ermöglicht es euch auch, diesen Titel der Serie mit angepassten Grafiken und Steuerungen sowie neuen Funktionen und Szenarien neu zu entdecken. Über 40 Offiziere aus der ursprünglichen Auswahl werden in diesem Remaster zurückkehren, zusammen mit dem Protagonisten Ziluan aus "Dynasty Warriors: Origins".

"Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered" soll am 1. Oktober 2026 für PlayStation 5, Nintendo Switch 2, XBOX Series X|S und Windows PC erscheinen.