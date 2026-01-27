Dynasty Warriors 3 Complete Edition Remastered verschoben

Koei-Tecmo und Omega Force geben die Verschiebung von "Dynasty Warriors 3 Complete Edition Remastered" bekannt. Eigentlich sollte der Actiontitel ab 19. März erhältlich sein.

Einen neuen Releasetermin für "Dynasty Warriors 3 Complete Edition Remastered" nennt man gleichzeitig leider noch nicht. Er soll aber sobald wie möglich kommuniziert werden.

Eine Begründung für die Verschiebung von "Dynasty Warriors 3 Complete Edition Remastered" wird aber angegeben. So sdagt man, dass den Fans der Reihe am Ende auch das bestmögliche Spielerlebnis geboten werden soll und man sich deshalb zu diesem Schritt entschlossen habe.

"Dynasty Warriors 3 Complete Edition Remastered" war im September 2025 mit einem ersten Trailer enthüllt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Dynasty Warriors 3 Complete Edition Remastered" ist für PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC in Entwicklung.