Dynasty Warriors: Origins: Erweiterung vorgestellt

Publisher Koei-Tecmo und Entwickler Omega Force haben eine Erweiterung für "Dynasty Warriors: Origins" näher vorgestellt. Einen Releasetermin dafür gibt es auch schon.

Der DLC für "Dynasty Warriors: Origins" hört demnach auf den Namen "Visions of Four Heroes". Er wird am 22. Januar 2026 veröffentlicht und schon jetzt gibt es einen umfangreichen Übersichtstrailer dazu zu sehen.

"Visions of Four Heroes" bietet brandneue Geschichten rund um vier Helden, deren Schicksale in "Dynasty Warriors: Origins" noch nicht beleuchtet wurden, nämlich Zhang Jiao, Dong Zhuo, Yuan Shao und Lu Bu. Besagte Geschichten werden als "Was wäre wenn"-Szenarien erzählt und ermöglichen es nus, neue Seiten dieser legendären Helden zu entdecken. Der grosse DLC enthält auch frische Begleiter, darunter Zhuhe, eine Wächterin des Friedens, Diaochan, eine schöne Kriegerin und beliebte Figur, sowie einen mysteriösen Offizier, der im Laufe der Geschichte enthüllt wird.

Fans können sich zudem auf neue Waffen freuen, den „Bogen“ und den „Seilpfeil“, mit denen sie die spannende Action von 1 gegen 1.000 zusätzlich steigern können, indem sie die einzigartigen Eigenschaften jeder Waffe auf dem Schlachtfeld nutzen. Bestehende Waffen erhalten auch ein Update, das neue Künste, Fertigkeitsfelder sowie eine Erhöhung der Eigenschaftsgrenze mit sich bringt. Schliesslich wird ein neuer Trainingsplatz-Modus hinzugefügt, in dem wir gegen mächtige Gegner kämpfen und unsere Fähigkeiten ohne die Konsequenzen des Schlachtfeldes trainieren können.

"Dynasty Warriors: Origins" erschien am 17. Januar 2025 für PS5, Xbox Series X und den PC. Die Switch-2-Umsetzung folgt am 22. Januar 2026.