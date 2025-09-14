Dynasty Warriors: Origins kommt für Nintendo Switch 2

Auf der Nintendo Direct hat Koei Tecmo angekündigt, dass "Dynasty Warriors: Origins" auch für Nintendo Switch 2 erscheint. Los geht es am 22. Januar 2026. Zeitgleich erscheint auch der zuvor als gross angelegt angekündigte DLC für alle Plattformen, auf denen es das Spiel gibt. "Dynasty Warriors: Origins" erschien bisher für PlayStation 5, Xbox Series und PC.

Über Dynasty Warriors: Origins

"Tauche als namenloser Held in überwältigende Kämpfe in den Drei Reichen ein.

Die berauschendste Action der gesamten Serie

Spannungsgeladene Schlachtfelder, auf denen du gegen riesige Armeen antrittst, die bis zum Horizont zu reichen scheinen. Wie wirst du im Ansturm der Gegner schlagen? Dein militärisches Können wird dir zugutekommen, wenn du zusammen mit deinen Verbündeten in taktischen Schlachten kämpfst, die im "DYNASTY WARRIOR“-Franchise einmalig sind und dich die berauschendste Action der gesamten Serie erleben lassen.

Eine neue Version der Drei Reiche aus der Perspektive eines der Original-Protagonisten

Die Geschichte der Drei Reiche spielt im riesigen chinesischen Festland, wo sich die Überzeugungen der verschiedenen Helden überschneiden. Erlebe diese herrliche und verlockende Welt durch die Augen des Original-Protagonisten, einem "namenlosen Helden“."