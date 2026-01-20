Dynasty Warriors: Origins: Nachfolger könnte zu Trilogie führen

Omega Force hat sich jetzt in Person von Produzent Tomohiko Sho zu möglichen Nachfolgern von "Dynasty Warriors: Origins" geäussert. Demnach könnte ein Sequel letztlich zu einer Trilogie führen.

So erklärt Sho, dass das Original-Spiel eigentlich für eine zweiteilige Struktur konzipiert war, in welcher der erste Teil die Ereignisse bis zur Schlacht von Red Cliffs abdeckt. Ein Nachfolger sollte die Geschichte dann bis zur Schlacht von Wuzhang Plains fortführen. Nach Fertigstellung von "Dynasty Warriors: Origins" stellte Sho aber fest, dass die erste Hälfte bereits detaillierter ausgefallen war als geplant, sodass ein einzelner Nachfolger nicht ausreichen würde, um die Story weiterzuführen.

Omega Force überlegt deshalb, eine Trilogie zu entwickeln, um die erzählerische Dichte beizubehalten. Konkrete Entscheidungen über Fortsetzungen stehen bislang aber noch aus und hängen auch von den Verkaufszahlen des Hauptspiels und des neuen DLCs ab.

"Dynasty Warriors: Origins" erschien am 17. Januar 2025 für PS5, Xbox Series X und den PC. Die Switch-2-Umsetzung folgt übermorgen.