Dynasty Warriors: Origins - Neue Details enthüllt

Im Rahmen der Tokyo Game Show 2024 gaben Koei Tecmo und Entwickler Omega Force weitere Einblicke in ihr kommendes Actionspiel "Dynasty Warriors: Origins". Im Spielt kämpft ihr an der Seite von Gefährten auf eurer epischen Reise durch die Drei Königreiche und stellt euch in erbitterten Schlachten einigen der furchterregendsten Feinde im alten China.

Die Kämpfe erfordern strategisches Denken und dynamisches Gameplay. In den intensiven 1-gegen-1'000-Schlachten müsst ihr mit schnellen und kraftvollen Angriffen die Deckung ihrer Gegner durchbrechen. Mit jedem erfolgreichen Treffer steigt die "Tapferkeit" des Protagonisten, die es ihm ermöglicht, mächtige und einzigartige Angriffe, so genannte "Künste", zu entfesseln.

Diese "Künste" sind waffenabhängig, so dass es entscheidend ist, das zur Verfügung stehende Arsenal zu beherrschen, um den "Rang" des Helden und damit seine Fähigkeiten kontinuierlich zu verbessern.

"Dynasty Warriors: Origins" erscheint am 17. Januar 2025 für PlayStation 5, Xbox Serie X|S und Windows PC.