Dynasty Warriors: Origins: Ein neuer Held hebt ab

"Dynasty Warriors: Origins" führt euch durch die dramatischsten Ereignisse der Drei Königreiche, von der "Rebellion der Gelben Turbane" bis zur "Schlacht von Chibi". Als namenloser Held müsst ihr Entscheidungen treffen, um den Frieden wiederherzustellen und das Schicksal des alten Chinas zu formen.

"Dynasty Warriors: Origins" bietet ein überwältigendes Gefühl von Realismus auf jedem Schlachtfeld, mit der bisher grössten Anzahl von Soldaten in der Geschichte der Serie. Die feindlichen Soldaten greifen im Verbund an und sind äusserst schlagkräftig. Während man seine eigenen Fähigkeiten im Kampf einsetzt, muss man auch mit seinen Verbündeten vorstürmen, um den Weg frei zu machen. Sobald man das Feld stürmt und sich auf den Kampf vorbereitet, trifft man mit seinen Verbündeten auf Tausende von feindlichen Soldaten der gegnerischen Armeen und erlebt so ein Gefühl von Realismus und eine noch nie dagewesene Grösse des Schlachtfelds.

*"Dynasty Warriors: Origins", ab sofort für PlayStation®5, Xbox Series X|S und Windows PC erhältlich"