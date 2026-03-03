Dynasty Warriors: Origins: Soundtrack bald digital verfügbar

Koei-Tecmo hat angekündigt, dass der Soundtrack von "Dynasty Warriors: Origins" schon bald digital veröffentlicht wird. So müssen wir uns diesbezüglich nur noch bis nächste Woche gedulden.

Demnach wird der Soundtrack von "Dynasty Warriors: Origins" bereits ab 9. März in digitaler Form verfügbar sein. Dabei ist auch die Musik aus der Erweiterung "Visions of Four Heroes" enthalten. Insgesamt umfasst er stolze 108 Tracks, wobei die Spielzeit noch nicht bekannt ist.

Bereits im Januar hatte Produzent Tomohiko Sho erklärt, dass ein möglicher Nachfolger von "Dynasty Warriors: Origins" letztlich zu einer Trilogie führen könnte. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Dynasty Warriors: Origins" erschien am 17. Januar 2025 für PS5, Xbox Series X und den PC. Die Switch-2-Umsetzung folgte am 22. Januar.