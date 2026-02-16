Die BundesBattle-Finals stehen an!

Nach einem Jahr zahlreicher Ligen-Kämpfen und Qualifikationsturnieren findet ab Samstag, 21.02.2026 das grosse Finalwochenende der dritten Season der BundesBattles an. Austragungsort für den grossen Showdown ist das Treibhaus Luzern. Dieses Wochenende markiert den Höhepunkt der intensiven Wettkämpfen die an verschiedenen Orten der Schweiz in den letzten Monaten ausgetragen wurden. Und am Ende stehen die besten Schweizer Fighter in den Games "Tekken 8", "Street Fighter 6" und "Guilty Gear: Strive" fest.

Am Samstagvormittag, 21.02.2026, können sich bis 10:30 Uhr Interessierte für die letzten Qualifikationsspiele für "Guilty Gear: Strive" und "Tekken 8" anmelden. Die jeweiligen Finalspiele sind auf 14:00 resp. 18:00 Uhr angesetzt.

Der Sonntag, 22.02.2026, steht dann ganz im Zeichen von "Street Fighter 6". Auch hier kann man sich bis 10:30 Uhr für das letzte Qualifikationsturnier anmelden, das ab 11:00 Uhr gespielt wird. Ab 14:00 Uhr findet dann der finale Wettkampf statt.

Wer online mitschauen will, kann dies auf dem Twitch-Kanal von HardRead machen, weitere Informationen zum Turnierablauf und die Turnierbäume können auf der Start.gg-Seite des Events eingesehen werden.