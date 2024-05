EA Sports College Football 25 vorgestellt

Electronic Arts hat im Rahmen der Vorstellung des Spiels "EA Sports College Football 25" das Cover sowie den Reveal-Trailer präsentiert. Auf dem Cover sind drei aktuelle College-Football-Stars zu sehen: Michigans Running Back Donovan Edwards, Texas' Quarterback Quinn Ewers und Colorados Wide Receiver/Defensive Back Travis Hunter. Fans können die Gameplay-Vielfalt an 134 FBS-Schulen erleben und in die ikonischen Atmosphären des College-Footballs eintauchen, wenn "EA Sports College Football 25" weltweit am 19. Juli auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheint.

„Donovan, Quinn und Travis sind aussergewöhnliche Talente, die letzte Saison Millionen von College-Football-Fans auf dem Feld beeindruckt und unterhalten haben und dies auch in diesem Jahr wieder tun werden. Wir sind stolz darauf, tausende aktuelle Athleten in College Football 25 einbinden zu können, und diese drei Spielmacher und ihre ikonischen College-Programme auf dem Cover zu präsentieren, ist ein perfekter Auftakt für eine neue Ära von EA Sports und College-Football. Ich kann es kaum erwarten, dass die Welt morgen mehr über das Spiel erfährt."

Daryl Holt, SVP und Group GM, EA Sports

Alle Cover-Stars haben sich letzte Saison bemerkenswerte Erfolge erarbeitet: Edwards brillierte im nationalen Titelgewinn der Michigan Wolverines und wurde der erste Spieler in der Geschichte des College Football Playoff (CFP), der im Finale zwei Rushing-Touchdowns von über 40 Yards erzielte. Ewers, einer der besten College-Quarterbacks des Landes, führte die Texas Longhorns zu einer 12-2-Bilanz und einer Big 12 Championship, während Hunter einer der aufregendsten Two-Way-Spieler in der Geschichte des College-Footballs ist und als einziger FBS-Spieler in den letzten 20 Saisons sowohl 100 Receiving Yards als auch eine Interception im selben Spiel verbuchte.

„EA SPORTS-Spiele sind legendär und mich selbst auf dem Cover von College Football 25 zu sehen, ist wirklich surreal. Es ist eine grosse Ehre, mich in die Reihe der grossen Michigan-Spieler einzureihen, die auf einem EA SPORTS College Football-Spiel zu sehen sind, und diese Tradition fortzusetzen.“

Donovan Edwards

„Es ist eine solche Ehre, das Burnt Orange auf den realen und virtuellen Spielfeldern zu repräsentieren. EA SPORTS-Spiele waren der erste Ort, an dem ich meinen Kindheitstraum, für die Longhorns zu spielen, ausleben konnte, daher ist es ein echtes Highlight, jetzt auf dem Cover von EA SPORTS College Football 25 zu sein."

Quinn Ewers

"Ich könnte nicht begeisterter sein, Teil von EA Sports College Football 25 zu sein und meine Buffaloes auf dem Cover eines Spiels mit so viel Aufregung dahinter zu repräsentieren. Ich kann es kaum erwarten, zu spielen und mich selbst, meine Teamkollegen und meine Schule im Spiel zu sehen.“

Travis Hunter

"EA Sports College Football 25" wird in Orlando, Florida, und Madrid, Spanien, von EA Tiburon entwickelt und ist weltweit ab dem 19. Juli für PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar.