EA Sports College Football 27 angekündigt

Publisher Electronic Arts und Entwickler Tiburon haben "EA Sports College Football 27" für PS5, Xbox Series X und den PC enthüllt. Einen Trailer dem Sportspiel hatte man auch im Gepäck.

In "EA Sports College Football 27" tauchen wir in die moderne Ära des College-Footballs ein, in der persönlicher Ehrgeiz auf den Stolz des Teams trifft. Wir gestalten unser Team mit "Dynasty Blueprint", erobern neue Positionen mit erweiterten Anpassungsmöglichkeiten in "Road to Glory" und spielen als unsere Lieblingsmaskottchen in „Mascot Mashup“, während wir in die legendären Traditionen und den Prunk des Spieltags eintauchen.

Ein Trailer stimmt uns zusätzlich auf "EA Sports College Football 27" ein. Darin vermittelt man innerhalb von knapp zwei Minuten unter anderem die Atmosphäre des Sportspiels.

"EA Sports College Football 27" erscheint am 9. Juli.