EA Sports F1 24: Die Coverstars

EA Sports präsentiert heute die Coverstars der "F1 24"-Standard- und Champions-Edition. Die "F1 24"-Designs repräsentieren den Nervenkitzel und die Aufregung des Sports von Rad-an-Rad-Kämpfen auf der Strecke bis hin zu titelverdächtigen Leistungen.

Der dreimalige und aktuelle Weltmeister Max Verstappen kehrt als Coverstar der Champions-Edition zurück. Das Cover feiert seinen anhaltenden Erfolg im Sport mit einem Bild, das beim Formula 1 AWS Gran Premio de Espana 2023 aufgenommen wurde, und zeigt den Gewinn des Formel-1-Weltmeistertitels 2023. Das Titelbild der "F1 24"-Standard-Edition, die sowohl in physischer als auch in digitaler Form erhältlich ist, zeigt drei der bekanntesten Gesichter der F1-Welt: Charles Leclerc von Ferrari, den siebenfachen Weltmeister Lewis Hamilton und Lando Norris von McLaren. Hier werden Erinnerungen an die Vergangenheit des Spiels geweckt, denn es ist das erste Mal seit 2018, dass Fahrer und ihre Autos gemeinsam auf dem Cover zusehen sind.

"F1 24" erscheint weltweit am 31. Mai für Xbox, PlayStation und PC und bringt Fans dank des innovativen EA SportsDynamic Handling, einem überarbeiteten Karrieremodus und vielen weiteren Inhalten näher an die Rennstrecke als je zuvor.