EA Sports F1 24: Deep Dive 2

Electronic Arts hat heute den zweiten Deep Dive für "F1 24" veröffentlicht, der sich mit dem Karrieremodus befasst. Codemasters hat seinen Ansatz für die Fahrerkarriere weiterentwickelt und ein Einzelspieler-Erlebnis eingeführt, das die realen Herausforderungen der F1 Fahrer widerspiegelt. Zum ersten Mal könnt ihr den Titelkampf mit den Augen der aktuellen Stars der Formel 1 und vielversprechender F2-Talente verfolgen oder auf dem Erbe von Fahrerikonen wie Ayrton Senna und Michael Schumacher aufbauen.

Der neue Karrieremodus wird durch das Fahrererkennungssystem angetrieben, wodurch jeder Entscheidung auf und neben der Rennstrecke mehr Gewicht verliehen wird. Ähnlich wie in der realen Welt steigen mit dem Ansehen des Spielers auch die Möglichkeiten, an geheimen Vertragsgesprächen teilzunehmen, Angebote von anderen Teams zu erhalten und ein motivierteres Forschungs- und Entwicklungsteam zu haben. Dieser Modus führt auch eine neue, einzigartige Wendung mit Auszeichnungen und langfristigen Meilensteinen ein, die an den Sport und an jeden Fahrer gebunden sind, sowie auf realen Leistungen basieren. Wenn man als benutzerdefinierter Fahrer beginnt, ist man ein unbeschriebenes Blatt und kann sich im Laufe der Zeit Auszeichnungen verdienen, während die Wahl, als einer der Profis zu spielen, zu Herausforderungen führt, die auf deren Leistungen im echten Leben basieren.

Der Zwei-Spieler-Karrieremodus enthält alle neuen Einzelspieler-Features, während der Challenge-Karrieremodus eine neue Art des Wettkampfs und des "F1 24"-Erlebnisses bietet. Im Challenge-Karrieremodus wird es wechselnde Szenarien geben, die auf einem realen Fahrer und Team basieren, die für alle Spieler identisch sind und durch ein Voting-System bestimmt werden.