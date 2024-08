EA Sports F1 24: Max Verstappen Pro Challange

Zur Feier von Max Verstappens historischem 10. Sieg in Folge in Monza präsentiert "EA Sports F1 24" eine neue Pro Challenge. In einem neuen Video gibt Verstappen Tipps zur Bewältigung des legendären "Temple of Speed". Ausserdem ist die schnellste Runde, die er im Spiel gefahren ist, zu sehen. Fans, die seine Zeit schlagen, können seinen Helm vom Grossen Preis von Italien 2024 mit dem Logo des diesjährigen FC-Spiels für ihren persönlichen Fahrer-Avatar gewinnen. Die besten 30 % aller Teilnehmer erhalten ausserdem exklusive Compendium-Aufkleber.

Dieser Wettbewerb ist der erste in einer Reihe von Themenevents, die im August und September in "EA Sports F1 24" stattfinden. Fans können zwei Rennszenarien rund um den spanischen und den niederländischen Grand Prix sowie eine eigene Max Verstappen Challenge-Karriere absolvieren.