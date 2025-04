Erstes Deep Dive zu EA Sports F1 25

EA SPORTS präsentiert heute den ersten Deep Dive zu "EA Sports F1 25", in dem ein detaillierter Blick auf My Team 2.0 geworfen wird.

Der Deep Dive gibt Einblicke in die neue Ausrichtung von My Team, die es den Fans ermöglicht, in die Rolle eines Teambesitzers zu schlüpfen. Mit der grössten Überarbeitung, seit "F1 2020" konzentriert sich My Team 2.0 auf das gesamte Teammanagement, strategische Entscheidungen und den Balanceakt, zwei Fahrer zu betreuen, bevor man sich als einer der beiden Fahrer hinter das Steuer setzt.

Die Rolle des Teambesitzers wird neu definiert

Im Gegensatz zu früheren Versionen, in denen ihr zwischen den Rollen des Fahrers und des Besitzers gewechselt habt, übernehmt ihr in My Team 2.0 eine authentischere, auf das Management ausgerichtete Rolle. Neben dem täglichen Betrieb der wichtigen Bereiche, die ein F1-Team ausmachen, sind Teambesitzer dafür verantwortlich, ein Fahrerpaar für ihr Team zu rekrutieren und zu managen. An den Rennwochenenden haben sie dann die Wahl, mit welchem Fahrer sie antreten möchten.

Facility Management

Es wurden drei wichtige Bereiche eingeführt, die jeweils eine eigene Aufgabe erfüllen:

Technik: Forschung und Entwicklung sind nun zum ersten Mal getrennt, was mehr Flexibilität bei der Herstellung neuer Teile und der Wahl ihrer Anwendung ermöglicht. Spieler:innen müssen nun Kosten und Entwicklungszeiten abwägen und manchmal einen Fahrer dem anderen vorziehen, was sich bei zukünftigen Vertragsverhandlungen auf die Wahrnehmung des Teams durch den Fahrer auswirken kann.

Personal: "F1 25" führt ein dynamisches Fahrer-Vertragssystem ein. Um die künftige Besetzung des Teams zu gestalten, können Besitzer mehrere Fahrer persönlich treffen, um die Bedingungen zu besprechen, obwohl durchgesickerte Gespräche den Abschluss sabotieren können. Neben den Fahrern muss auch ihre Belegschaft verwaltet werden. Die Grösse der Belegschaft wirkt sich sowohl auf die Kosten als auch auf die Effizienz aus. Mehr Einstellungen beschleunigen die Forschung und Entwicklung sowie die Aufrüstung der Einrichtungen, aber eine Überexpansion birgt die Gefahr, dass die Kostenobergrenze überschritten wird.

Unternehmen: Der Unternehmensbereich stellt die Finanzstrategie in den Mittelpunkt und erfordert von Spielern, saisonale Ausgaben zu verwalten, um Defizite zu vermeiden. Ein neuer Decal-Editor ermöglicht grössere Anpassungsoptionen für das Design der Farben und die Definition der visuellen Identität eines Teams (mehr dazu in Deep Dive 2), während ein aktualisiertes Sponsorensystem den Spielenden hilft, im Laufe der Zeit Beziehungen zu Sponsoren aufzubauen.

Verbesserte Team HQ-Umgebung

My Team 2.0 führt ausserdem ein neues Team-Hauptquartier ein. Dabei handelt es sich um einen sich entwickelnden Raum, der in seiner Grösse, Zusammensetzung und Aktivität wächst, während der Besitzer das Personal und den Ruf seines Teams ausbaut. Fans müssen strategisch entscheiden, wie sie ihre Einrichtungen erweitern und ihr Team ausbauen, indem sie Upgrades und Trainingskurse absolvieren, die es ihnen ermöglichen, die Fähigkeiten ihres Besitzers zu spezialisieren.

Überarbeitetes Progressionssystem

Auszeichnungen, die erstmals in der Fahrerkarriere eingeführt wurden, kehren ebenfalls zurück und sind nun in My Team integriert. Durch das Sammeln von Auszeichnungen und das Besiegen von rivalisierenden Teams steigt die Fan-Bewertung eines Teams, wodurch wertvolle Vergünstigungen, neue Sponsoring-Möglichkeiten und die Chance, prestigeträchtigere Fahrer zu verpflichten, freigeschaltet werden.

Neue Möglichkeiten für Fahrerkarriere und My Team

"F1 25" bringt auch wichtige Aktualisierungen für das Fahrersymbolsystem, die es den KI-Teams erstmals ermöglichen, sowohl im Modus My Team als auch in der Fahrerkarriere ikonische Fahrer zu rekrutieren. Ausserdem können Spielende in beiden Spielmodi ein elftes Team zum Startfeld hinzufügen: entweder Braking Points Konnersport oder das APXGP-Team aus dem neuen Apple Original Film "F1" (nur für Käufer der Iconic Edition vor dem 11. Juli).

Mit My Team 2.0 können Fans in einer Umgebung, in der jede Entscheidung ihre Zukunft und ihr Vermächtnis im Sport beeinflussen kann, das Sagen haben.