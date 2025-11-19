EA Sports F1 25 bekommt Saison 2026 Erweiterung

Electronic Arts hat seine Zukunftspläne für "EA Sports F1 25" verraten. Dabei wurde zunächst betont, dass das Rennspiel keinen direkten Nachfolger erhalten wird.

Demnach können Fans von "EA Sports F1 25" im nächsten Jahr ihre Erfahrung mit der vollständigen FIA Formula One World Championship 2026 erweitern. Besagtes Premium-Inhaltsupdate erscheint 2026 als kostenpflichtige Erweiterung zu "EA Sports F1 25" und passt sich den grossen Veränderungen des Sports für die kommende Saison an, sodass Fans unter anderem neue Autos, Regularien, Teams und Fahrer erwarten können.

Im Jahr 2027 wird EA Sports dann das nächste vollständige Spiel der Reihe veröffentlichen – eine authentische und innovative Darstellung der Action und Spannung der Formel 1, die zu einem noch umfassenderen Erlebnis mit neuen Spielmöglichkeiten für Fans auf der ganzen Welt umgestaltet wurde. Entwickelt für die weltweit wachsende Fangemeinde der F1, von der mehr als ein Drittel in den letzten vier Jahren zu dem Sport gekommen ist, wird das überarbeitete Erlebnis das erweitern, was langjährige Spieler an der Reihe lieben. Es feiert die Leidenschaft für die Formel 1 durch ein Spiel, das sowohl neue als auch langjährige Spieler in die moderne Ära des Sports eintauchen lässt. Besagter Schritt ist Teil einer mehrjährigen strategischen Investition in die Reihe, die sowohl von Formula One Management als auch von den F1-Teams unterstützt wird.

"EA Sports F1 25" erschien am 30. Mai für PS5, Xbox Series X und den PC.