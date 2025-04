Zweiter Deep Dive zu EA Sports F1 25

Mittlerweile wurde der zweite Deep Dive zu "EA Sports F1 25" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Im besagten zweiten Deep Dive zu "EA Sports F1 25" werden diesmal die Fortschritte bei der Spielpräsentation und die Verbesserungen im Vergleich zum Vorjahr, darunter etwa neue Gameplay-Features, thematisiert. Aufgeschlüsselt liest sich das folgendermassen:

Aktualisierte LIDAR-Rennstrecken

"EA Sports F1 25" nutzt die EGO-Engine und die LIDAR-Technologie, um die Authentizität der Strecken zu verbessern. In diesem Jahr wurden fünf Strecken – namentlich Bahrain, Miami, Melbourne, Suzuka und Imola – während echter F1-Rennwochenenden digital gescannt und dann im Spiel anhand von Millionen von Datenpunkten nachgebildet, wodurch eine noch grössere Genauigkeit im Spiel gewährleistet wird. Diese Strecken spiegeln jede Unebenheit und jedes Detail wider, inklusive Sicherheitsbarrieren und Fanbereiche.

Einführung von Reverse-Strecken

Zum ersten Mal in den offiziellen F1-Spielen können Fans einige ihrer Lieblingsstrecken auf eine spezielle Weise erleben. Sie können jetzt in Silverstone, Zandvoort und auf dem Red Bull Ring auf umgekehrten Streckenlayouts im Grand Prix, Zeitfahren und Mehrspielermodus fahren oder diese ab der zweiten Saison zum Karrieremodus hinzufügen.

Noch mehr Anpassungsoptionen

Ein innovativer Decal-Editor hebt die Anpassungsmöglichkeiten in "EA Sports F1 25" auf die nächste Stufe. Fans können mit den neuen beweglichen, drehbaren und in der Grösse veränderbaren Sponsorenaufklebern ihre persönliche Note einbringen, während die Fahrernummern mit frischen Schriftarten und Farben für noch mehr Personalisierung in My Team und F1 World sorgen. Zudem werden zum ersten Mal Titelsponsoren-Lackierungen zu sehen sein, die durch das My Team 2.0-Gameplay freigeschaltet werden und mit diesem verknüpft sind. Sondereditionen aus dem echten Sport werden nach dem Launch verfügbar sein und auf die offiziellen Autos und nicht mehr auf das F1 World Car angewendet.

Verbesserte visuelle Authentizität

"EA Sports F1 25" bietet eine optimierte Grafik und naturgetreuere Umgebungen. Verbesserte Beleuchtungseffekte lassen die Wetterbedingungen dynamischer wirken, während detaillierte Belaubung, Baumdarstellung und Shader-Verbesserungen die Strecken zum Leben erwecken. Die PC-exklusive Funktion Path Tracing, eine verbesserte Raytracing-Lösung, simuliert gleichzeitig realistisches Lichtverhalten durch Berücksichtigung indirekter Lichtquellen. Dank der NVIDIA Audio2Face Technologie wird das Spiel umfangreichere Gesichtsanimationen enthalten und neue Cinematics sorgen zudem für noch realistischere Medien-, Fahrerlager- und Podiumsszenen.

Neue Koop-Events

F1 World hat einen frischen kooperativen Modus namens Invitationals eingeführt, der es Spielern ermöglicht, an speziellen Multiplayer-Events teilzunehmen und sich mit Freunden zusammenzutun, um Ziele zu erreichen und Belohnungen zu erhalten. Der Mehrspielermodus in F1 World bietet desweiteren ein aktualisiertes „Driver of the Day“-System, mit dem Erfolge wie „Cleanest Driver“ und „Most Overtakes“ hervorgehoben werden.

Verbessertes Audio-Erlebnis

Die Audioverbesserungen tragen zur weiteren Optimierung des Rennerlebnisses bei. Das Qualifying profitiert jetzt von echten Fahrerdialogen, und Fahrer wenden sich gelegentlich an die Renningenieure. Zudem gibt es neue Funk-Audiosequenzen, darunter Sprachansagen für die Pole Position, Flaggen und die Teamchefs. Im Vergleich zum Vorgänger hat sich die Anzahl der Sprachausgabe der Fahrer nahezu verdoppelt.

"EA Sports F1 25" erscheint am 30. Mai für PS5, Xbox Series X und den PC.