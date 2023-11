EA Sports FC erweitert FC Futures

Electronic Arts präsentierte in der vergangenen Woche in Turin das erste italienische Projekt im Rahmen des EA Sports FC Futures-Programms. Es ist dem Andenken an die Fussballlegende Gianluca Vialli gewidmet. Die Präsentation, bei der die Partner mit hochrangigen Repräsentanten vertreten waren, wurde vom bekannten Sportjournalisten Pierluigi Pardo moderiert, der in EA Sports FC 24 als Kommentator mit dabei ist.

FC FUTURES ist ein weltweiter, nachhaltiger Investitionsplan für den Community-Fussball, der den Fussball für alle fördern soll. Über drei Jahre hinweg wird es Investitionen in mehrere Grassroots-Fussballprojekte geben, darunter auch das Gianluca-Vialli-Projekt von FC FUTURES.

„EA Sports FC fühlt sich geehrt, dieses Programm dem Andenken an Gianluca Vialli widmen zu können. Gianluca Vialli wurde bereits in Millionen von EA Sports FC 24-Partien als Hero verewigt. Heute werden seine Erfolge und seine unvergesslichen Leistungen nicht nur auf dem virtuellen Platz, sondern auch auf dem realen Rasen gefeiert. Mit FC FUTURES werden wir der nächsten Generation der Grassroots-Spieler einzigartige Tools geben und sie dazu inspirieren, Idolen wie Vialli nachzueifern. Wir sind äusserst stolz darauf, diese Spielfelder zusammen mit der Familie Vialli zu präsentieren und der Community besseren Zugang zum Fussball zu ermöglichen.“

James Daphne, Senior Director Brand bei EA Sports FC

Die Entscheidung, dieses wichtige Nachwuchsprojekt Gianluca Vialli zu widmen, reiht sich nahtlos in diverse Initiativen ein, mit denen EA SPORTS an den Juventus-Champion erinnert. Vialli war eine grosse Persönlichkeit auf und neben dem Rasen, setzte mit sozialen Aktivitäten ein Zeichen und hat eine enorme Lücke hinterlassen.

"Wir möchten EA Sports und Juventus im Namen meiner gesamten Familie dafür danken, dass sie dieses Projekt erschaffen und es dem Andenken an Luca gewidmet haben. Luca war ein vorbildlicher Sportler und Mensch. Er wollte im ganzen Leben immer eine Inspiration für andere sein. Insbesondere in seiner letzten Lebensphase wollte er die jungen Generationen inspirieren, die ihn nicht auf dem Rasen erleben konnte. Wir hoffen, dass diese Spielfelder mit Lucas Bildern die Jugend und alle, die sie künftig betreten werden, anspornen werden. Mögen auch sie grosse Champions auf und neben dem Rasen werden."

Riccardo Vialli, Neffe des Juventus-Stars

Die in der piemontesischen Hauptstadt gestartete Initiative versorgt 35 von der Stadtverwaltung ausgewählte Kids mit kostenlosem Zugang zu einem wöchentlichen Kurs des "FDS Spazio Talent Soccer"-Sportzentrums, das zum Juventus-Akademienetzwerk gehört. Der Kurs wird in der gesamten Saison 2023/24 angeboten, wobei der absolute Höhepunkt ein vierwöchiges Sommercamp sein wird. Beim Eröffnungsevent war auch Juventus-Star Federico Chiesa dabei. Die anwesenden Kids konnten mit dem FC-Ambassador spielen.

"Juventus freut sich, beim FC FUTURES-Programm in Sachen Grassroots-Fussball mit EA Sports, der Familie Vialli, FDS Spazio Talent Soccer und der Stadt Turin zusammenarbeiten zu können. Ziel dieses Projekts ist es, Kids an den Fussball heranzuführen, eine Brücke von der Gegenwart in die Zukunft zu schlagen und die Werte von Integration, Zusammenarbeit, Einsatz und Solidarität zu fördern.“

Gianluca Pessotto, Football Teams Staff Coordination Manager bei Juventus

FC FUTURES übernimmt sämtliche Kosten der Initiative und stellt allen Teilnehmer Hightech-Sommer- und Winterkleidung, Dufflebags, Fussballschuhe und (falls erforderlich) Transportmöglichkeiten zum und vom Sportzentrum zur Verfügung. Neben den FC FUTURES-Investitionen hat EA SPORTS die Spielfelder auch mit neuen Ersatzbänken, Toren und Seitenliniennetzen ausgestattet.

"Es ist für unser Sportzentrum eine Ehre, Schauplatz eines Projekts zu sein, das soziale Inklusion und Fussballbegeisterung vereint. Ich möchte EA Sports und der Stadt Turin herzlich dafür danken, dass sie uns die Fussballzukunft dieser Youngster anvertrauen. Wir werden ihre Entwicklung als Menschen und als Sportler nachhaltig fördern und dabei immer das Andenken an Gianluca Vialli und seine Philosophie im Hinterkopf behalten. Denn er war ein Star, von dem wir authentische und bedeutsame Werte geerbt haben."

Antonio Tucci, der Director des "Spazio Talent Soccer"-Sportzentrums

Domenico Carretta, Beigeordneter für Sport der Stadt Turin, und Jacopo Rosatelli, Beigeordneter für Menschenrechte und Sozialpolitik der Stadt Turin, sagen: „Sport hat nicht nur erhebliche gesundheitliche Vorteile, sondern diente auch schon immer der Erziehung und der Inklusion von Kindern und Jugendlichen. Daher freuen wir uns ausserordentlich, das EA Sports FC Futures-Programm heute offiziell vorstellen zu können. Wir möchten uns dafür bei EA SPORTS, bei der Familie Vialli und bei Juventus bedanken. Als Stadtverwaltung ist es tagein, tagaus unser Ziel, allen Kindern, die in unserer Stadt leben, zur Schule gehen und sportlich aktiv sind, gleiche Rechte und gleiche Chancen beim Umsetzen ihrer Träume zu geben.“

Spieler und Coaches haben nun auch Zugriff auf die kostenlose digitale Bibliothek mit Trainingsübungen, die als Teil der FC Futures-Initiative in Zusammenarbeit mit der UEFA erschaffen wurde. Die Übungen enthalten Drills, die direkt aus "EA Sports FC 24" stammen und können von Coaches, Lehrer und Spieler in realen, alltäglichen Trainingseinheiten verwendet werden. Die Übungen sollen zentrale Fussballskills wie Dribbling, Passen, Abwehrspiel und Abschluss verbessern. Erfahrene Coaches geben dabei Tipps und Anleitungen.

"Unsere Partnerschaft mit EA Sports bietet noch mehr Support für den Einstieg in den Fussball und ergänzt das Grassroots-Programm der UEFA. Die Umgestaltung des Spielfelds in Turin wird den Kids vor Ort zahlreiche Spielmöglichkeiten bieten. Und es ist grossartig, dass die Familie Vialli das Projekt zu seinem Andenken unterstützt."

Frank K. Ludolph, Head of Technical Development der UEFA

Die Trainingsübungen sind jetzt online in sechs verschiedenen Sprachen verfügbar und können hier kostenlos abgerufen werden. Die italienischen Legenden Gianfranco Zola und Patrizia Panico haben die innovativen Trainingsübungen, die in Zusammenarbeit mit der UEFA entwickelt wurden, mit ihren Stimmen zum Leben erweckt.

Der Gianluca-Vialli-Platz in Turin ist das jüngste FC Futures-Projekt. Zuvor wurden bereits die Rocky-&-Wrighty-Arena im Londoner Süden, die Z5-Anlage in Aix-en-Provence, der Francisco-de-Laguna-Platz in Vallecas/Madrid, das Kearny-Future-Field in New Jersey (USA) und der Sam-Kerr-Platz in Sydney (Australien) vorgestellt. Weitere FC Futures-Events und Förderungsmassnahmen für den weltweiten Community-Fussball werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben.