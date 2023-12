EA Sports FC und die Schweizer Fussballerin Alisha Lehmann

"EA Sports FC" hat sich mit der Schweizer Fussballspielerin und Aston Villa-Stürmerin Alisha Lehmann zusammengetan, um ein neues Trikot und eine Vanity Suite mit dem Namen "Be Brave“" zu veröffentlichen, die ab sofort in Ultimate Team in "EA Sports FC 24" erhältlich sind.

"Be Brave" ist Lehmanns zweite Vanity-Kollektion mit "EA Sports FC" und setzt die Geschichte fort, um die Power of Braveness zu feiern, welche das übergeordnete Thema der Vanity Suite ist. Das Design, inspiriert von Lehmanns persönlichen Rosen-Tattoos, symbolisiert Selbstvertrauen, Antrieb und Motivation und hat einen besonderen Platz in ihrem Herzen.

"Ich bin so stolz darauf, für das nächste Kapitel der Brave Rose-Geschichte wieder mit EA Sports FC zusammenzuarbeiten. Die Geschichte hinter dem zweiten "Be Brave"-Vanity-Kit zeigt den Menschen, wer ich wirklich bin. Meine Rosen-Tattoos stehen für Konzentration, Selbstvertrauen auf und neben dem Spielfeld und ermöglichen es mir, mich von meiner besten Seite zu zeigen. Ich kann es kaum erwarten, in meinem neuen Trikot Ultimate Team zu spielen, und ich hoffe, dass auch Spieler davon inspiriert werden.*

Alisha Lehmann

"Be Brave" bietet den Fans von "EA Sports FC 24" die Wahl zwischen Heim-, Auswärts- und Torwarttrikots in den Farben Ice Blue auf Schwarz, Liberty Pink auf Weiss und Liberty Pink auf Schwarz.

Spieler können ab jetzt in "EA Sports FC 24" Ultimate Team im "Be Brave"-Trikot von Alisha Lehmann spielen, umgeben von passenden Stadionmotiven, Wappen, Tifos und doppelt gehaltenen Bannern.